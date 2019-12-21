«Ростов» проведет первый сбор в ОАЭ
08:13
Стали известны даты проведения первого сбора «Ростова» в зимнюю паузу, сообщил Twitter клуба.
Первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 11 по 25 января в ОАЭ.
Также ростовчане примут участие в «Кубке Париматч Премьер», который пройдет в столице Катара Дохе с 1 по 9 февраля.
Валерий Георгиевич уже в пути на первый зимний сбор «Ростова"?— Football Club Rostov (@rostovfc) December 21, 2019
Он пройдет с 11 по 25 января в ОАЭ.
О соперниках нашей команды станет известно позже.#ФКРостов #Карпин pic.twitter.com/nZGzaSB3kq
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...