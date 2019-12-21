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«Ростов» проведет первый сбор в ОАЭ

08:13
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Стали известны даты проведения первого сбора «Ростова» в зимнюю паузу, сообщил Twitter клуба.

Первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 11 по 25 января в ОАЭ.

Также ростовчане примут участие в «Кубке Париматч Премьер», который пройдет в столице Катара Дохе с 1 по 9 февраля.

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