«Ростов» проведет первый сбор в ОАЭ

Стали известны даты проведения первого сбора «Ростова» в зимнюю паузу, сообщил Twitter клуба.

Первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 11 по 25 января в ОАЭ.

Также ростовчане примут участие в «Кубке Париматч Премьер», который пройдет в столице Катара Дохе с 1 по 9 февраля.