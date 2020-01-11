«Ростов» прибыл на сбор в Абу-Даби ?



Вечером 11 января самолет с нашей командой приземлился в городе Абу-Даби (ОАЭ).



Игроки уже разместились в гостинице. Желто-синих ждет ужин и отдых.



Завтра, 12 января, команда приступит к тренировкам. #ФКРостов #МыРостов #СборыРостова pic.twitter.com/nl1rFzvlu7