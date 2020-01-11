«Ростов» прибыл на сбор в Абу-Даби
20:53
«Ростов» прибыл на тренировочный сбор в Абу-Даби, который пройдет с 11 по 25 января.
После 19 туров ростовский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
«Ростов» прибыл на сбор в Абу-Даби ?— Football Club Rostov (@rostovfc) 11 января 2020 г.
Вечером 11 января самолет с нашей командой приземлился в городе Абу-Даби (ОАЭ).
Игроки уже разместились в гостинице. Желто-синих ждет ужин и отдых.
Завтра, 12 января, команда приступит к тренировкам. #ФКРостов #МыРостов #СборыРостова pic.twitter.com/nl1rFzvlu7
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...