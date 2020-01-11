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«Ростов» прибыл на сбор в Абу-Даби

20:53
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«Ростов» прибыл на тренировочный сбор в Абу-Даби, который пройдет с 11 по 25 января.

После 19 туров ростовский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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