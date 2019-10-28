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«Ростов» показал, чем занимается в клубе Мамаев

13:36
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«Ростов» на своем официальном сайте подробно описал, как провел первый месяц в клубе полузащитник Павел Мамаев.

Так, 30 cентября, по данным клуба, Мамаев провел первые тренировки в новой команде. Причем сначала игрок занимался исключительно по индивидуальной программе. А 4 октября 31-летний хавбек провел тренировку в общей группе.

Во время перерыва на игры сборных основа и «молодежка» провели двусторонку смешанными составами. «Синие» и «желтые» сыграли два тайма по 35 минут на стадионе «Олимп-2». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «синих». Первый мяч в составе победителей забил Мамаев, который провел на поле всю первую половину встречи.

После освобождения из тюрьмы в начале октября Мамаев подписал контракт с «Ростовом», который будет действовать до 30 июня 2021 года.

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