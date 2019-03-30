"Ростов" первым пропустил 1000 голов в высшем дивизионе

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир стал автором юбилейного 1000-го гола, пропущенного "Ростовом" в чемпионатах России.
Ростовчане стали первым клубом, достигшим этой отметки. Второе место по пропущенным голам занимают "Крылья Советов", накануне пропустившие 996-й мяч. (Кирилл Бурдаков)
Клубы, пропустившие больше всего голов в чемпионатах России
|
Клуб
|
Сезоны
|
Матчи
|
Пропущенные голы
|
Ростов
|
25
|
763
|
1000
|
Кр.Советов
|
25
|
766
|
996
|
Динамо
|
26
|
794
|
912
|
Спартак
|
27
|
824
|
868
|
ЦСКА
|
27
|
823
|
764
|
Локомотив
|
27
|
824
|
758
|
Зенит
|
24
|
732
|
720
|
Алания
|
16
|
489
|
663
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