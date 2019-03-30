"Ростов" первым пропустил 1000 голов в высшем дивизионе

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир стал автором юбилейного 1000-го гола, пропущенного "Ростовом" в чемпионатах России.

Ростовчане стали первым клубом, достигшим этой отметки. Второе место по пропущенным голам занимают "Крылья Советов", накануне пропустившие 996-й мяч. (Кирилл Бурдаков)

Клубы, пропустившие больше всего голов в чемпионатах России

Клуб Сезоны Матчи Пропущенные голы Ростов 25 763 1000 Кр.Советов 25 766 996 Динамо 26 794 912 Спартак 27 824 868 ЦСКА 27 823 764 Локомотив 27 824 758 Зенит 24 732 720 Алания 16 489 663

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