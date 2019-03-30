20:34 | Футбол — РПЛ

"Ростов" первым пропустил 1000 голов в высшем дивизионе

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Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир стал автором юбилейного 1000-го гола, пропущенного "Ростовом" в чемпионатах России.

Ростовчане стали первым клубом, достигшим этой отметки. Второе место по пропущенным голам занимают "Крылья Советов", накануне пропустившие 996-й мяч. (Кирилл Бурдаков)

Клубы, пропустившие больше всего голов в чемпионатах России

Клуб

Сезоны

Матчи

Пропущенные голы

Ростов

25

763

1000

Кр.Советов

25

766

996

Динамо

26

794

912

Спартак

27

824

868

ЦСКА

27

823

764

Локомотив

27

824

758

Зенит

24

732

720

Алания

16

489

663

 

Ростов – Урал

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