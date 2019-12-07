«Ростов» отправился в Москву на матч со «Спартаком»

«Ростов» отправился в Москву на матч 19-го тура РПЛ против «Спартака», сообщает официальный Twitter клуба.

Встреча пройдет 8 декабря и начнется в 19:00 мск.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр