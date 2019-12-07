«Ростов» отправился в Москву на матч со «Спартаком»
15:44
«Ростов» отправился в Москву на матч 19-го тура РПЛ против «Спартака», сообщает официальный Twitter клуба.
Встреча пройдет 8 декабря и начнется в 19:00 мск.
Отправляемся в аэропорт Платов ?— Football Club Rostov (@rostovfc) December 7, 2019
Совсем скоро рейс в Москву.#СпартакРостов #ФКРостов #МыРостов pic.twitter.com/2QPIC5ZqMb
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 2805Все опросы
Как закончится матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов»?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...