"Ростов" обыграл "Крылья Советов" и вышел на второе место

"Ростов" выиграл у "Крыльев Советов" (1:0) в матче пятого тура чемпионата России.

Единственный мяч на 33-й минуте забил Элдор Шомуродов. "Ростов" набрал 11 очков и поднялся на второе место в чемпионате России. У лидирующего "Зенита" на два очка больше. "Крылья" на 14-м месте - три очка.

В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с "Уфой", а "Крылья" - с "Уралом".

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Крылья Советов" (Самара) - 1:0 (1:0)

Гол: Шомуродов, 33.

"Ростов": Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Е.Чернов (Логашов, 89), Ионов (Глебов, 72), Норманн, Попов, Еременко, Байрамян (Зуев, 55), Шомуродов.

"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 70), Н.Чернов, Карпов, Комбаров, Гынсарь (Радонич, 73), Гацкан, Тимофеев, Канунников, Кабутов, Соболев (Голенков, 87).

Предупреждения: Чистяков, 63. Козлов, 64. Песьяков, 88.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Болотенков, Мурашов (оба - Москва).

ВАР: Карасев (Москва). Вилков (Нижний Новгород).

12 августа. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

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