Романцев назвал главные причины неудач российских клубов в еврокубках

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, почему российские клубы неудачно выступили в еврокубках.

«Самая главная причина — коронавирус, который поломал все — календарь чемпионата, планы подготовки, привычный режим, в котором раньше готовились и играли команды, — сказал Романцев в интервью «СЭ». — Но в этом плане в Европе все оказались в одинаковом положении. А когда возникают сложности с подготовкой, с умением поддерживать оптимальную форму в экстремальных условиях, то на первый план выходит индивидуальное мастерство. Выяснилось, что у наших соперников оно выше. Я не говорю о таких зубрах, как «Бавария», «Атлетико», «Челси». Но «Зениту» был вполне по зубам далеко не выдающийся «Брюгге», которому он уступил дома, а «Локомотиву» — скромный «Зальцбург», обыгравший его в Москве.

Мы вновь убедились, что наши футболисты уступают противнику в быстроте мышления. Пока они думают, что делать с мячом, соперник успевает закрывать свободные зоны, лишая пространства для развития атаки. В этом плане чуть лучше смотрелся «Краснодар», которому выйти из группы помешало только отсутствие опыта. Но и попадание в Лигу Европы, как и историческая ничья в гостях с «Челси», — большой успех тренера Мусаева и хозяина клуба Галицкого. А то, что компанию краснодарцам не сумел составить «Локомотив», считаю провалом. И в памяти болельщиков останется именно этот печальный момент, а не «достойное» поражение от «Баварии».

Еще после жеребьевки говорил, что с такими соперниками в группе, как «Вольфсберг», «Фейеноорд» и загребское «Динамо», армейцы обязаны проходить дальше. В итоге три ничьих, только три забитых против восьми пропущенных мячей и ни одной победы. Евгений Гинер продолжает строить клуб. Обычно на это уходит года три — не меньше: поиск состава, выстраивание игры, создание коллектива. Потому потери здесь неизбежны. Но сдвиги уже намечаются: появилась интересная молодежь — Обляков, Чалов, Кучаев, Дивеев. Есть лидер — хорват Влашич, признанный лучшим игроком первой половины сезона. А значит, свет в конце тоннеля начинает просматриваться».

Полностью интервью Олега Романцева — здесь.