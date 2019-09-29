Роман Широков: «Кого поставить вместо Кононова? А можно Карпина вернуть?»

Бывший полузащитник «Спартака»? Роман Широков считает, что красно-белые поторопились с отставкой Олега Кононова с поста главного тренера. Специалист покинул клуб после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России

— По делу ли увольнение Кононова? Если исходить из результата, то по делу, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Широков. — Но решение принято на эмоциях. Ведь до двухнедельного перерыва на матчи сборных еще неделя. Что мешало «Спартаку» неделю потерпеть, а потом уволить? Искать в спокойном режиме ему замену. А кого они поставили? Человека из штаба Кононова, у которого нет опыта. Кого вместо Кононова? А можно Карпина вернуть? Если можно, то пусть будет он.