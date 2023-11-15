Бабаев — о первом контракте Акинфеева с ЦСКА: «Зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, как голкипер подписывал первый профессиональный контракт с клубом.

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц. Ну то есть минимальный оклад на тот момент. И он, повторю, немного сконфузился. Вот тогда он ничего не читал, просто подписал, немножко смутился и вышел из кабинета».

Акинфеев дебютировал за основной состав ЦСКА в 2003 году.

15 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» стартовал документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть первый эпизод