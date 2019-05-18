Роман Бабаев: "Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о впечатлениях от матча 29-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) и о том, может ли остаться в команде хорватский полузащитник Никола Влашич.

- Матч оставил не очень приятное послевкусие. Согласны?

- Сейчас не до эстетики. Заключительные туры чемпионата и каждое очко на вес золота. Нам сейчас тяжело даются игры, но команда у нас молодая, нестабильная, психологически неустойчивая. Все это придет с опытом. Такие матчи закаляют характер, появляется стержень. А если говорить о неприятном послевкусии, то это, конечно, травма Влашича. Надеюсь, что она окажется несерьезной. Только завтра будет проведено углубленное медобследование, которое покажет степень повреждения. А так мы рады, что одержали домашнюю победу. Надо отметить болельщиков, которые гнали команду вперед, поддерживали. В этом сезоне трудно переоценить тот вклад, который внесли наши фанаты в удачные матчи, потому что для молодых игроков крайне важно чувствовать поддержку, опору. Надеюсь, в следующем сезоне мы станем сильнее, ведь игроки набрались опыта, и выступим более успешно.

- Болельщики переживают за Влашича, который может покинуть команду. Есть ли шанс, что он останется?

- Шанс есть и работа ведется. Понятно, что это задача не из легких. Тем более, в этот раз мы, скорее всего, останемся без Лиги чемпионов. Все-таки шесть лет подряд играли там, и это существенный козырь со всех точек зрения, и для футболистов дополнительная мотивация, и с финансовой точки зрения. Но, думаю, есть хорошие шансы на то, что Влашич останется в ЦСКА.

ЦСКА арендовал Влашича у английского "Эвертона" до конца сезона-2018/19. Хорватский полузащитник стал одним из лидеров команды. (Елена Григорьевская)

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