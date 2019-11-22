Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что результат матча 17-го тура чемпионата России между казанской командой и «Зенитом» будет непредсказуем.

— У казанской команды сейчас непростой период, она почти не побеждает и забивает мало голов, хотя в начале сезона старалась играть в атаку, и временами у нее это довольно симпатично получалось, — цитируют «Известия» Билялетдинова. — И тут, с одной стороны, «Зенит» и по составу, и по игре является однозначным фаворитом. С другой, у питерцев тоже не раз случались неожиданные осечки, а с учетом перерыва на сборные, когда большинство лидеров клуба уезжали в свои национальные команды, непонятно, насколько сбалансированными подопечные Семака подойдут к встрече в Казани. Поэтому результат непредсказуем.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр