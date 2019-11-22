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Ринат Билялетдинов: «Результат матча «Рубин» — «Зенит» непредсказуем»

03:14
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что результат матча 17-го тура чемпионата России между казанской командой и «Зенитом» будет непредсказуем.

— У казанской команды сейчас непростой период, она почти не побеждает и забивает мало голов, хотя в начале сезона старалась играть в атаку, и временами у нее это довольно симпатично получалось, — цитируют «Известия» Билялетдинова. — И тут, с одной стороны, «Зенит» и по составу, и по игре является однозначным фаворитом. С другой, у питерцев тоже не раз случались неожиданные осечки, а с учетом перерыва на сборные, когда большинство лидеров клуба уезжали в свои национальные команды, непонятно, насколько сбалансированными подопечные Семака подойдут к встрече в Казани. Поэтому результат непредсказуем.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/945932/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/zapasy-na-zimu-kak-izmenitsia-piaterka-liderov-rpl-k-dekabriu

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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