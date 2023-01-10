Рианчо — о возможном возвращении Глушакова в «Спартак»: «Это просто смешно»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном возвращении экс-полузащитника красно-белых Дениса Глушакова в московский клуб.

«Возможное возвращение Глушакова в «Спартак»? Это просто смешно (смеется). Это звучит как шутка», — цитирует Legalbet Рианчо.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

В текущем сезоне 35-летний Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.