Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:05

Главный врач «Динамо»: «Есть ребята, которые позволили себе лишнее в отпуске»

Главный врач «Динамо» подвел итоги медобследования игроков перед зимними сборами
Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный врач «Динамо» Александр Родионов подвел итоги медобследования игроков клуба перед зимними сборами.

— О первоначальных итогах можно сказать. Первое, что бросается в глаза при исследовании состава массы тела: есть спортсмены, которые строго придерживались того, что им было написано, а есть ребята, которые позволили себе лишнее в отпуске, в связи с чем у них небольшие отклонения от норм, но они не катастрофичны. В ближайшие пару дней они все исправят.

— А кого больше?

— Конкретно не скажем, не будем подставлять ребят.

— Имею в виду, кого больше: тех, кто придерживался рекомендаций или тех, кто от них отходил?

— Больше, конечно, тех, кто следил за собой.

— Предусмотрены какие-то в команде штрафы за лишний вес?

— Да, как всегда, классические. Они всегда предусмотрены тренерским штабом, там строго все прописано, до ребят это все донесено еще в начале сезона. Каждый знает свою ответственность, которую он понесет, когда тренер получит результаты этого исследования.

— Кто более ответственно отнесся к своему весу — россияне или легионеры?

— Я бы не стал сейчас кого-то выделять, россиян или легионеров. Все отнеслись нормально. Есть и среди тех, и среди тех ребят.

— Кого-то одного выделить со знаком плюс можете? Может, кто-то потрясающий профессионал.

— У нас все потрясающие профессионалы.

Команда в это межсезонье проведет три сбора. Первый сбор пройдет с 12 по 26 января в Абу-Даби (ОАЭ).

Затем команда дважды слетает в Турцию. Второй сбор пройдет с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 17 февраля. Оба раза команда будет тренироваться в Белеке.

После первой части сезона бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав в 17 матчах 29 очков.

ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зидан уже полтора года сидит без работы. Похоже, его окружение увлеклось играми вокруг сборной
«Челси» в кризисе: упал на 10-е место и позорно вылетел из Кубка. Самый дорогой тренер близок к отставке?
Генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Врач «Динамо» ожидает, что Грулев подойдет к возобновлению РПЛ в общей группе
В «Динамо» объяснили, зачем Норманну сделали пластику на плечевом суставе
Шалимов сомневается, что Абаскаль сможет успешно подготовить «Спартак» к весенней части РПЛ
Силкин: «Сейчас РПЛ не представляет никакого интереса. Я лучше посмотрю АПЛ»
Гаврилов — о Рассказове: «Мне бы не хотелось на лавке сидеть»
Карпукас ответил на вопрос, как «Локомотиву» не вылететь из РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грулев надеется начать тренировки после перелома ключицы как можно скорее

Рианчо — о возможном возвращении Глушакова в «Спартак»: «Это просто смешно»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости