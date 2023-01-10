Главный врач «Динамо»: «Есть ребята, которые позволили себе лишнее в отпуске»
Главный врач «Динамо» Александр Родионов подвел итоги медобследования игроков клуба перед зимними сборами.
— О первоначальных итогах можно сказать. Первое, что бросается в глаза при исследовании состава массы тела: есть спортсмены, которые строго придерживались того, что им было написано, а есть ребята, которые позволили себе лишнее в отпуске, в связи с чем у них небольшие отклонения от норм, но они не катастрофичны. В ближайшие пару дней они все исправят.
— А кого больше?
— Конкретно не скажем, не будем подставлять ребят.
— Имею в виду, кого больше: тех, кто придерживался рекомендаций или тех, кто от них отходил?
— Больше, конечно, тех, кто следил за собой.
— Предусмотрены какие-то в команде штрафы за лишний вес?
— Да, как всегда, классические. Они всегда предусмотрены тренерским штабом, там строго все прописано, до ребят это все донесено еще в начале сезона. Каждый знает свою ответственность, которую он понесет, когда тренер получит результаты этого исследования.
— Кто более ответственно отнесся к своему весу — россияне или легионеры?
— Я бы не стал сейчас кого-то выделять, россиян или легионеров. Все отнеслись нормально. Есть и среди тех, и среди тех ребят.
— Кого-то одного выделить со знаком плюс можете? Может, кто-то потрясающий профессионал.
— У нас все потрясающие профессионалы.
Команда в это межсезонье проведет три сбора. Первый сбор пройдет с 12 по 26 января в Абу-Даби (ОАЭ).
Затем команда дважды слетает в Турцию. Второй сбор пройдет с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 17 февраля. Оба раза команда будет тренироваться в Белеке.
После первой части сезона бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав в 17 матчах 29 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2