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РФС установил запрет на присутствие в судейской комнате посторонних лиц

19:17
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Бюро Исполкома РФС приняло решение исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в комнате делегата матча, комнате для заполнения протокола и раздевалках, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Также будет исключено присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением судьи матча, помощников судьи, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видео-ассистента судьи (Video assistant referee), помощника видео-ассистента судьи (Assistant video assistant referee), инспектора, делегата и комиссара.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211292

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