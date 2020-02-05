РФС установил запрет на присутствие в судейской комнате посторонних лиц
19:17
Бюро Исполкома РФС приняло решение исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в комнате делегата матча, комнате для заполнения протокола и раздевалках, об этом сообщается на официальном сайте организации.
Также будет исключено присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением судьи матча, помощников судьи, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видео-ассистента судьи (Video assistant referee), помощника видео-ассистента судьи (Assistant video assistant referee), инспектора, делегата и комиссара.
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