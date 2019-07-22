РФС планирует публиковать переговоры арбитров в матчах РПЛ в общий доступ

Руководитель проекта внедрения ВАР в России Леонид Калошин допустил, что в ближайшем будущем РФС может с определенной периодичностью публиковать переговоры арбитров по ходу матчей чемпионата России. Подобные примеры происходили в чемпионатах Испании или Голландии.

– Хочу объяснить: они это сделали, потому что был позитив. Уверяю, что никто никогда не будет выкладывать подобные вещи, если они связаны с каким-то ошибочным решением. Дайте время. Я планирую, что в будущем что-то подобное мы будем практиковать: раз в месяц или с какой-то другой периодичностью будем выкладывать видеоролик с переговорами арбитров. Но не надо обольщаться, этого не будет в каждом матче, – сказал Калошин на пресс-конференции.

Система ВАР впервые была использована в матче 2-го тура РПЛ между "Динамо" и "Рубином". (Александр Рогулев)

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