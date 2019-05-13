"Рейнджерс" играл против команды более высокого класса". Джеррард - о "Спартаке"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что считает "Спартак" очень сильным соперником. Команда английского специалиста играла против красно-белых в рамках группового этапа Лиги Европы-2018/19. В Глазго соперники сыграли вничью (0:0), а в Москве "Спартак" победил (4:3).

- Я хорошо помню всех, против кого мне приходилось играть, - сказал Джеррард в интервью youtube-каналу "КраСава". - "Спартак" - очень достойный и сильный соперник. Атмосфера на стадионе в Москве была просто фантастической. На тот момент мы играли против соперника более высокого класса, это было испытание не из легких.

Я горжусь своей командой, потому что мы держали высокую планку и бились до конца. Я был благодарен тренеру команды соперника и особенно всем болельщикам, которые пришли на матч. Атмосфера была запредельная, а вот о результате такого сказать не могу. У них в составе есть очень дорогие игроки - Зе Луиш, например. Это высококлассный профессионал.

Напомним, Джеррард возглавил "Рейнджерс" летом 2018 года.

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