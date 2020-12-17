Рауш подтвердил, что покинет «Динамо» в конце года
Защитник «Динамо» Константин Рауш сообщил, что покинет клуб по окончании контракта.
Контракт Рауша истекает в декабре 2020 года. Ранее об уходе игрока из московского клуба сообщал «СЭ».
«Я должен объявить, что я свой контракт с «Динамо» продлевать не буду. К этому решению я пришел вместе с клубом. Три года — это достаточно долгий срок, и для меня это был замечательный опыт. Сейчас я нахожусь в состоянии, когда мне бы хотелось попробовать что-то новое», — приводит слова Рауша Transfermarkt.
Рауш перешел в «Динамо» в 2018 году из «Кельна». Ранее защитник также выступал за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт» и другие команды. В текущем сезоне на его счету 4 игры и один забитый мяч.
Дополнительная информация:
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