Расмус Эльм: "Мамаев был хорошим парнем в ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции, игрок "Кальмара" Расмус Эльм в эксклюзивном интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию с содержанием в СИЗО хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина​.

Напомним, что в среду, в Тверском районном суде Москвы состоялось заседание, на котором было принято ходатайство следствия о продлении до 8 апреля заключения под стражей Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, Мамаева, а также детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, которые стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года.

– Вы в курсе неприятной истории, в которую попал экс-хавбек ЦСКА Павел Мамаев и его друг, еще один бывший футболист сборной Александр Кокорин?

– Я не так много знаю о том, что случилось. Могу сказать, что, когда я играл с Павлом, он был хорошим парнем, веселым мальчиком. Не знаю, что там произошло, а потому не готов судить об этом, – сказал Эльм.

Полное интервью с Эльмом читайте в ближайшее время на сайте "СЭ"