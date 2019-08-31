Рашид Рахимов: «Ахмат» впервые за долгое время сыграет в 4 защитника»

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в преддверии матча 8-го тура чемпионата России с "Тамбовом" объяснил стартовый состав команды.

– Лечи Садулаев неплохо сыграл с ЦСКА, поэтому решили дать ему шанс, – сказал Рахимов в эфире "Матч премьер". – К сожалению, серьезную травму на тренировке получил Мбенг, который сломал ребро. Вместо него в атаке появится Андрес Понсе.

Мы перешли на игру в 4 защитника впервые за долгое время. Решили добавить еще одного игрока в опорную зону и переместить чуть выше Исмаэла. Нам очень важно прибавить именно в агрессии в атаке, и сегодня мы постараемся показать атакующий футбол.

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