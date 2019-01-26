Ракицкий не попал в состав "Шахтера" на матч с "Карабахом"

"Шахтер" назвал состав на товарищеский матч с "Карабахом". В заявке на игру нет защитника Ярослава Ракицкого. Ранее стало известно, что футболист близок к переходу в "Зенит". Игра начнется в 11.00 по московскому времени.

До этого "Шахтер" опубликовал нарезку всех голов Ракицкого за команду.

Состав "Шахтера" на контрольный матч с "Карабахом".



Прямая трансляция игры доступна на нашем сайте ⬇ https://t.co/kJsRw9YfoF pic.twitter.com/PSm4xpLqzH – ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 26 января 2019 г.

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