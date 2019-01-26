10:46 | Футбол — РПЛ

Ракицкий не попал в состав "Шахтера" на матч с "Карабахом"

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 "Шахтер" назвал состав на товарищеский матч с "Карабахом". В заявке на игру нет защитника Ярослава Ракицкого. Ранее стало известно, что футболист близок к переходу в "Зенит". Игра начнется в 11.00 по московскому времени.

До этого "Шахтер" опубликовал нарезку всех голов Ракицкого за команду.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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