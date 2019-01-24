В ближайшее время "Зенит" объявит о приобретении Ракицкого

Как стало известно "СЭ, "Зенит" окончательно договорился с "Шахтером" о приобретении 29-летнего центрального защитника Ярослава Ракицкого. Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.

По нашим данным, на финальном этапе переговоров сине-бело-голубым удалось значительно снизить сумму трансфера – с 14 миллионов евро до примерно 10-ти, но при этом в соглашении между клубами появился пункт, согласно которому "горняки" получат еще 2 миллиона евро за достижения Ракицкого в питерской команде. Как мы уже сообщали, зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2018/19 защитник провел за "Шахтер" 11 официальных матчей во всех турнирах, получив в них 4 желтые карточки. Заметим, что вся карьера игрока прошла в клубе из Донецка – он выступает в нем с 2009 года. (Вячеслав Короткин)