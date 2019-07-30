Радимов рассказал о своем отношении к ВАР

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов - об использовании ВАР в российской премьер-лиге.

– Два года назад вы были противником новых технологий. Объяснили так: "Я – романтик. Футбол прекрасен благодаря ошибкам, без них было бы неинтересно. Если б раньше существовала система видеоарбитров, никто бы не вспоминал ни Тофика Бахрамова, ни "божью" руку Диего Марадоны…"

– От слов своих не отказываюсь, но… У меня к ВАР двоякое отношение. Возможно, споров и скандалов, связанных с работой арбитра, теперь действительно станет меньше. Хотя матч ЦСКА – "Локомотив" показал, что новая система все равно не спасает от ошибок. На мой взгляд, пенальти был и на Чалове, и на Смолове. Но в первом случае Безбородов указал на "точку", а во втором не отреагировал, даже не пошел смотреть повтор. (Александр Кружков)

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.