Радимов рассказал, кто впечатлил его в стартовых турах чемпионата России

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов - о стартовых турах чемпионата России. Он отметил игру "Зенита" и "Ростова".

– Три тура позади. Какая команда особенно впечатлила?

– Начнем с "Зенита", единоличного лидера. Команда уверена в своих силах, смотрится очень солидно и в чемпионате пока идет без потерь. Вот что такое психология победителя! Плюс хороший тренер, мощный состав. Нравится мне и "Ростов".

– Чем?

– Сбалансированной игрой. Команда знает, как защищаться, как атаковать. Это уже совсем другой "Ростов".

– Неужели?

– Если в прошлом сезоне Карпин отряжал в оборону пять защитников, играл на контратаках, то теперь "Ростов" и в позиционном нападении хорош. А потому вдвойне опасен. (Александр Кружков)

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.