Радимов рассказал, кто впечатлил его в стартовых турах чемпионата России

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов - о стартовых турах чемпионата России. Он отметил игру "Зенита" и "Ростова".
– Три тура позади. Какая команда особенно впечатлила?
– Начнем с "Зенита", единоличного лидера. Команда уверена в своих силах, смотрится очень солидно и в чемпионате пока идет без потерь. Вот что такое психология победителя! Плюс хороший тренер, мощный состав. Нравится мне и "Ростов".
– Чем?
– Сбалансированной игрой. Команда знает, как защищаться, как атаковать. Это уже совсем другой "Ростов".
– Неужели?
– Если в прошлом сезоне Карпин отряжал в оборону пять защитников, играл на контратаках, то теперь "Ростов" и в позиционном нападении хорош. А потому вдвойне опасен. (Александр Кружков)
Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-rpl-premer-liga-cska-zenit-lokomotiv-krasnodar-rostov-radimov-ne-verit-v-chempionstvo-spartaka-1569630/