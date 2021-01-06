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Радимов ответил Орещуку после поста об Игнатьеве: «Почему я дебил?»

20:08
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Главный тренер «Зенита-2», бывший игрок сборной России Владислав Радимов отреагировал на пост экс-спортивного директора московского «Динамо» Романа Орещука. Последний в своем Twitter в жесткой форме отозвался о тех, кто раскритиковал форварда «Рубина» Ивана Игнатьева за танец с пивом. Орещук написал «Только дебилы могли на такое обратить внимание».

«Как раз претензий-то к нему нет! Он выложил в сети свое видео — я и прокомментировал, как и многие другие! Почему я дебил? Только руководство «Рубина» может комментировать соцсети?» — ответил ему Радимов.

«А я и не говорю что ты дебил. Я это сказал тем, кто переходит на оскорбления его. Мы сами пили пиво в отпуске. Это никто не мог нам запретить. И никто не мог нас в этом упрекнуть», — пояснил Орещук.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/radimov02/status/1346863373972074499

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