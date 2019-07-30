04:30 | Футбол — РПЛ

Радимов не верит, что "Спартак" может стать чемпионом

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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что не верит в чемпионские перспективы "Спартака".

– Что скажете о "Спартаке"?

– В его чемпионские перспективы я не верю. У "Спартака" столько проблем – и внутриклубных, и игровых, что за сезон их точно не распутать. (Александр Кружков).

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-rpl-premer-liga-cska-zenit-lokomotiv-krasnodar-rostov-radimov-ne-verit-v-chempionstvo-spartaka-1569630/

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