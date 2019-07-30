Радимов не верит, что "Спартак" может стать чемпионом

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что не верит в чемпионские перспективы "Спартака".

– Что скажете о "Спартаке"?

– В его чемпионские перспективы я не верю. У "Спартака" столько проблем – и внутриклубных, и игровых, что за сезон их точно не распутать. (Александр Кружков).

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.