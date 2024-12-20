Радимов назвал своего любимого арбитра в первой части сезона РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о том, работа кого из арбитров понравилась ему больше всего в первой части сезона в РПЛ.

«Левников очень нравится. Вот прямо хорошо судит, такой эталон того, что должно быть. И очень, очень жаль, на самом деле, Безбородова. Он нагородил, конечно, с этими своими комментариями, но ничего криминального не написал. Но если у них по положению есть дисквалификация, то я думаю, что к Безбородову можно было отнестись по-другому. Он действительно хороший судья, и судил-то хорошо. Хотя не без изъяна в этом году», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Радимов также добавил, что многие арбитры перестали судить самостоятельно и при принятии решений полагаются только на ВАР.

Кирилл Левников отработал больше всего матчей в качестве главного арбитра в первой части сезона — на его счету 13 игр. На одну меньше отсудил Алексей Сухой. Сергей Иванов, Сергей Карасев и Артем Чистяков замыкают пятерку — у каждого из них по 10 отработанных матчей РПЛ.