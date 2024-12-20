Тюкавин опубликовал совместное фото с Синнером: «4:6, 0:6»

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин в соцсетях опубликовал совместную фотографию с итальянским теннисистом Янником Синнером.

«4:6, 0:6», — подписал снимок футболист и добавил смеющиеся эмодзи.

22-летний футболист сейчас отдыхает в Дубае (ОАЭ), где Синнер проводит свой предсезонный сбор.

В текущем сезоне Тюкавин провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.