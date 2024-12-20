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Сегодня, 16:24

Тюкавин опубликовал совместное фото с Синнером: «4:6, 0:6»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин в соцсетях опубликовал совместную фотографию с итальянским теннисистом Янником Синнером.

«4:6, 0:6», — подписал снимок футболист и добавил смеющиеся эмодзи.

22-летний футболист сейчас отдыхает в Дубае (ОАЭ), где Синнер проводит свой предсезонный сбор.

В текущем сезоне Тюкавин провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Константин Тюкавин
Теннис
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Янник Синнер
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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