В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: прокурор Светлана Тарасова подчеркнула, что настаивает на реальном лишении свободы Кокорина и Мамаева.

– Полагаю, что исправление подсудимых будет только в изоляции от общества. С наказанием с реальным лишением свободы, – заявила прокурор. (Александр Рогулев)​

Прокурор потребовал братьям Кокориным 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, а Мамаеву и Протасовицкому 1 год и 5 месяцев

Суд Кокорина и Мамаева: прокурор идет в атаку. Live!