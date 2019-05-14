Продажа "Спартака" на совете директоров сегодня не рассматривается

В интернете широкое распространение сегодня получила информация о возможной продаже "Спартака". Однако, по некоторым данным, до 2023 года такой вариант не рассматривается.

Сегодня в Москве проходит заседание совета директоров "Спартака". На нем ожидается принятие ряда важных решений о будущем клуба. В частности будет решаться вопрос о том, кто будет руководить клубом.

Кроме того, может определится судьба Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова, Андрея Ещенко и других игроков. (Вячеслав Короткин)

Кто будет руководить "Спартаком". Live совета директоров!