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Примет ли Каррера предложение "Спартака"? Вот ответ

Массимо Каррера. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Массимо Каррера. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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"Спартак" ведет себя некорректно, приглашая Массимо Карреру на матч с "Зенитом" через официальный сайт, когда итальянский специалист уже прилетел в Россию. Об этом "СЭ" заявил официальный представитель Карреры в России – Тимур Гурцкая.

 
Массимо Каррера."Спартак" пригласил Карреру на матч с "Зенитом"

Игра "Спартак" – "Зенит" состоится 17 марта в Москве. Во вторник московский клуб выпустил на своем официальном сайте сообщение, в котором говорится, что "Спартак" приглашает Карреру на игру и подготовит для тренера подарок. Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 годы, приведя команду к победе в чемпионате России-2016/17.

– Мы понимаем, что "Спартак" быстро среагировал на ситуацию, – сказал Гурцкая. – Это некорректно. Так не приглашают. Человека из Италии нельзя пригласить, когда он уже находится в Москве. Мне кажется, это просто подстройка под уже сложившуюся ситуацию. Лично мое мнение – как человека, который пригласил Массимо сюда – такое: он прилетел в Москву к друзьям, а если пойдет на футбол, то с друзьями, и, конечно, никак не отреагирует на приглашение "Спартака" – потому что не "Спартак" его сюда приглашал.

– Если бы клуб хотел его сюда пригласить и якобы вручить памятный подарок, то надо было отправить приглашение в Италию, оплатить билет – хотя бы, эконом-класса, и номер в гостинице у стадиона, – отметил представитель Карреры. – Это можно было бы расценивать, как приглашение. А подстроиться под ситуацию, когда вся Москва уже гудит, когда все болельщики уже взбудоражены его приездом, когда уже вышли новости о том, что Массимо уже в Москве – почему-то раньше, чем у пресс-службы клуба... Считаю, что если тренера уважаешь, то так приглашать не будешь – а таким образом просто пытаешься сгладить ситуацию. Новая пресс-служба, а новое – это хорошо забытое старое, сейчас просто пытается себе висты набрать.

– Мы категорически против такого подхода, – подчеркнул Гурцкая. – Он приехал к нам – к своим друзьям. И я надеюсь, что он всю неделю проведет в нашем кругу и не отреагирует на это приглашение. (Сергей Егоров)

 

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок-2017. 

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Напомним, что 22 октября было объявлено об отставке Карреры из "Спартака". На официальном сайте и соцсетях клуба эта новость была проиллюстрирована фотографией стадиона "Открытие Арена". Сейчас же "Спартак" прикрепил фото самого тренера. 

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