21:23 | Футбол — РПЛ

При Вилкове "Спартак" набрал чуть больше четверти очков

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"Спартак" в очередной раз неудачно сыграл матч, который обслуживала бригада Михаила Вилкова. Поражение с Саранске от "Тамбова" (0:2) стало 13-м для красно-белых в чемпионате при судействе нижегородского рефери. В 26 встречах десятикратные чемпионы России одержали всего четыре победы, набрав менее 27 процентов очков. (Кирилл Бурдаков)

"Спартак" при судействе Михаила Вилкова

 

И

В

Н

П

М

О

% очков

Всего

26

4

9

13

25-48

21

26,92

Дома

9

3

3

3

13-12

12

44,44

В гостях

17

1

6

10

12-36

9

17,65

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