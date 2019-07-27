При Вилкове "Спартак" набрал чуть больше четверти очков

"Спартак" в очередной раз неудачно сыграл матч, который обслуживала бригада Михаила Вилкова. Поражение с Саранске от "Тамбова" (0:2) стало 13-м для красно-белых в чемпионате при судействе нижегородского рефери. В 26 встречах десятикратные чемпионы России одержали всего четыре победы, набрав менее 27 процентов очков. (Кирилл Бурдаков)

"Спартак" при судействе Михаила Вилкова

И В Н П М О % очков Всего 26 4 9 13 25-48 21 26,92 Дома 9 3 3 3 13-12 12 44,44 В гостях 17 1 6 10 12-36 9 17,65

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