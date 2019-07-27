При Вилкове "Спартак" набрал чуть больше четверти очков

"Спартак" в очередной раз неудачно сыграл матч, который обслуживала бригада Михаила Вилкова. Поражение с Саранске от "Тамбова" (0:2) стало 13-м для красно-белых в чемпионате при судействе нижегородского рефери. В 26 встречах десятикратные чемпионы России одержали всего четыре победы, набрав менее 27 процентов очков. (Кирилл Бурдаков)
"Спартак" при судействе Михаила Вилкова
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Всего
|
26
|
4
|
9
|
13
|
25-48
|
21
|
26,92
|
Дома
|
9
|
3
|
3
|
3
|
13-12
|
12
|
44,44
|
В гостях
|
17
|
1
|
6
|
10
|
12-36
|
9
|
17,65
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