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Президент «Урала» — о возможном уходе Кашшаи: «С Егоровым можно было созвониться и переговорить, а Виктора не видно и не слышно»

17:09
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Президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с «СЭ» прокомментировал возможный уход Виктора Кашшаи с поста руководителя судейского департамента РФС в конце 2020 года.

— Уйдет и уйдет. Я вообще не заметил, что пришел Кашшаи и что-то сделал или улучшил в российском судействе, — сказал Иванов «СЭ». — Мне без разницы, есть он или нет на этом посту. Я его не вижу и не слышу. Раньше был Егоров, ему можно было позвонить и переговорить. А Кашшаи я видел только один раз на финале кубка и все.

Я не увидел итогов его работы. Может быть, еще не вечер и он что-то сделает. (Сергей Федоров)

По данным «СЭ», есть вероятность, что в конце 2020 года Виктор Кашшаи покинет пост руководителя департамента судейства РФС (ДС). Его может заменить как российский, так и иностранный специалист.

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