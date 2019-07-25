Президент "Норчепинга" подтвердил, что Ларссон может перейти в "Спартак"

Президент "Норчепинга" Петер Хант подтвердил информацию "СЭ", что нападающий Йордан Ларссон может перейти в "Спартак".

- Мы ведем переговоры, поэтому не могу давать развернутый комментарий, - цитирует Ханта Sportbladet. - Посмотрим, чем все закончится.

Повторюсь, не могу говорить о деталях. Но если сделка состоится, то в ближайшем матче Ларссон сыграет вряд ли. Однако нельзя загадывать далеко наперед. Нужно пройти медобследование, существуют другие вопросы.

Самого обследования еще не было. Да и между клубами необходимо утрясти кое-какие вопросы.

Конечно, жалко терять талантливого футболиста. С другой стороны, я считаю, что у нас есть игроки, которые смогут его заменить. Так что из-за этого я не беспокоюсь".

Ранее "СЭ" сообщал, что клубы согласовали основные условия сделки. Проект выглядит так: контракт на три года, зарплата – около 1,1 миллиона евро за сезон, сумма сделки с "Норчепингом" – порядка 4 миллионов евро.

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