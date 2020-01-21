Теймураз Лепсая, представитель 27-летнего грузинского полузащитника Джано Ананидзе, прокомментировал «СЭ» расторжение контракта футболиста со «Спартаком», и рассказал, какие варианты есть у хавбека.

— Если «Спартак» не называет условия расторжения контракта, то мы тоже не станем, — сказал Лепсая. — Скажу лишь, что наша сторона не торговалась, Джано принял условия, предложенные клубом. (По данным «СЭ», речь о половине от суммы, полагавшейся по контракту, действовавшему до 2021 года. Грузин зарабатывал в «Спартаке» около 2 миллионов евро в год — Прим. «СЭ»). — Собственно, когда он подписывал новый договор с красно-белыми, не особо торговался, также поступил и во время расторжения. Джано благодарен «Спартаку» за все 11 лет, что провел там. В первую очередь — болельщикам, работникам клуба, руководству и лично Леониду Арнольдовичу Федуну.

— Какие у Джано сейчас есть варианты и из каких стран?

— Есть несколько из разных лиг, называть их не буду из этических соображений. Имеется интерес и в России, но для Джано сейчас приоритет — сменить атмосферу, чемпионат, попробовать перезагрузить карьеру. Ему всего 27 лет, ни для кого не секрет, что это талантливый футболист. Реализовать себя на 100 процентов в «Спартаке» ему, по всей видимости, не удалось, но он делал все, что мог. Теперь, наверное, настало время подумать о смене обстановки. Повторю, ему всего 27, он еще может поиграть несколько лет на высоком уровне.

— В России интерес от у «Тамбова»?

— Зачем сейчас кого-то называть, если мы еще не приняли никаких предложений? Это будет некрасиво по отношению к другим клубам. «Тамбов», насколько знаю, сам говорил об интересе, но мы никогда не комментируем ничего до подписания, не называем клубы.

— Вариант переходом в клуб из России будет рассматриваться только в случае, если Ананидзе не сможет договориться с командой из Европы до закрытия трансферного окна там?

— Да, до 31 января у нас приоритет — Европа, Джано хочется получить новый вызов и попробовать свои силы там. (Иван Торопцев)