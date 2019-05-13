22:08 | Футбол — РПЛ

"Празднуем всей семьей". Дзюба с сыновьями. Трогательное видео

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал несколько видео, на котором запечатлен вместе со своими сыновьями во время празднования чемпионства на стадионе "Санкт-Петербург". Церемония награждения состоялась после матча 28-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1), в котором форвард оформил три голевые передачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺️🦁

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Празднуем всей семьёй 🔥

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

 

Напомним, Дзюба в текущем сезоне провел 39 матчей за петербуржцев, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач. 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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