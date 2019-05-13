"Празднуем всей семьей". Дзюба с сыновьями. Трогательное видео

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал несколько видео, на котором запечатлен вместе со своими сыновьями во время празднования чемпионства на стадионе "Санкт-Петербург". Церемония награждения состоялась после матча 28-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1), в котором форвард оформил три голевые передачи.

Напомним, Дзюба в текущем сезоне провел 39 матчей за петербуржцев, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

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