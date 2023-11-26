Появилось видео оскорбительного жеста форварда «Краснодара» Кордобы в адрес ассистента арбитра

Появилось видео оскорбительного жеста форварда «Краснодара» Джона Кордобы в адрес второго ассистента арбитра Варанцо Петросяна во время матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3).

За грубый жест 30-летний колумбиец получил красную карточку после окончания встречи. Позже нападающий пытался попасть в раздевалку судей, чтобы узнать причину своего удаления.

Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от 2 до 4 матчей за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.

Из-за поражения «Уралу» «быки» упустили лидерство в РПЛ и на данный момент на 1 очко отстают от «Зенита».