Понсе будет выступать под 19-м номером в "Спартаке"

Вчера, 21 июня, нападающий Эсекиэль Понсе перешел из "Ромы" в "Спартак". 22-летний аргентинец будет играть за красно-белых под 19-м номером, информирует официальный сайт москвичей.
Под 19-м номером с 2004 по 2006 год выступал соотечественник Понсе Фернандо Кавенаги.
В прошедшем сезоне форвард на правах аренды выступал за греческий АЕК, где забил 21 мяч в 43 матчах за клуб и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.
Эсекиэль Понсе стал игроком "Спартака" // Подборка лучших моментов с новичком "Спартака" Понсе. Видео
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-06-22-ponse_uvidel_kak_spartakovtsy_umeyut_igrat_v_zharu/
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