Полузащитник «Спартака» Мозес ответил на вопрос о своем возвращении на поле

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес перед матчем 18-го тура РПЛ с «Уралом» ответил на вопросы журналистов. Игра начнется в 14.00 мск на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

— Виктор, когда вы вернетесь на поле?

— Я на 100% не уверен. Не знаю.

— Выиграет ли сегодня «Спартак»?

— Да.

6 августа 2022-го 32-летний Мозес получил травму ахиллова сухожилия в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«СЭ» ведет на своем сайте текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Урал».