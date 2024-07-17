Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Ощущения, что буду играть в обороне»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов предположил, что будет играть в защите при новом главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
«Новый опыт — схемы, тактика. Что конкретно нового? Точно будем играть в четыре защитника, индивидуально — каждый с каждым. Нет ли ощущения, что буду играть центральным защитником? Пока что есть. Наигрывают в обороне. Чувствую себя нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Литвинова.
«Спартак» проведет первый матч в чемпионате России-2024/25 21 июля против «Оренбурга». Начало игры — в 17.30 (мск).
Источник: РБ Спорт
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Ростов – ЦСКА
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