Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Ощущения, что буду играть в обороне»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов предположил, что будет играть в защите при новом главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Новый опыт — схемы, тактика. Что конкретно нового? Точно будем играть в четыре защитника, индивидуально — каждый с каждым. Нет ли ощущения, что буду играть центральным защитником? Пока что есть. Наигрывают в обороне. Чувствую себя нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Литвинова.

«Спартак» проведет первый матч в чемпионате России-2024/25 21 июля против «Оренбурга». Начало игры — в 17.30 (мск).