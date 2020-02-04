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Полузащитник «Арсенала» Чаушич объяснил, почему Россия ему ближе Испании

17:37
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Сербский легионер тульского «Арсенала» Горан Чаушич дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал о том, почему чувствует себя в России как дома.

— Если говорить про условия для жизни, то Испания — номер один, — сказал Чаушич. — Но лучше всего чувствую себя в России. Мы очень близки: у нас схожая ментальность, мы одинаково мыслим. Я в России — как дома. Да, футболистам нравится играть, когда хорошая погода, но в Сербии зимой тоже бывает холодно, так что для меня снег и морозы — не проблема. (Артем Агапов)

Полностью интервью Чаушича здесь

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