Поле стадиона "Динамо" допущено к проведению матчей РПЛ

Поле Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина допущено к проведению матчей чемпионата России по футболу. Об этом "СЭ" сообщил заместитель генерального директора РФС Александр Зорков.
Первый матч на динамовском стадионе состоится 26 мая – бело-голубые в 30-м туре чемпионата России встретятся с тульским "Арсеналом".
В четверг на арене побывала комиссия РФС/РПЛ, которая осмотрела газон.
– Комиссия вынесла решение, что 26 мая "Динамо" сыграет на своем новом стадионе. Это точно, – сказал Зорков.
– Поле в каком состоянии?
– В удовлетворительном.
– Что остается доделать?
– Там доделано все. Единственное, надо уплотниться самому газону.
– За десять дней успеют подготовить?
– Конечно. Сейчас трава хорошо растет, ее косят периодически.
– Форс-мажор возможен?
– Если война начнется, отмена матча или снег пойдет. (Арман Мкртчян)
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