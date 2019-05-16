Поле стадиона "Динамо" допущено к проведению матчей РПЛ

Поле Центрального стадиона "Динамо"​ имени Льва Яшина допущено к проведению матчей чемпионата России по футболу. Об этом "СЭ" сообщил заместитель генерального директора РФС Александр Зорков.

Первый матч на динамовском стадионе состоится 26 мая – бело-голубые в 30-м туре чемпионата России встретятся с тульским "Арсеналом".

В четверг на арене побывала комиссия РФС/РПЛ, которая осмотрела газон.

– Комиссия вынесла решение, что 26 мая "Динамо" сыграет на своем новом стадионе. Это точно, – сказал Зорков.

– Поле в каком состоянии?

– В удовлетворительном.

– Что остается доделать?

– Там доделано все. Единственное, надо уплотниться самому газону.

– За десять дней успеют подготовить?

– Конечно. Сейчас трава хорошо растет, ее косят периодически.

– Форс-мажор возможен?

– Если война начнется, отмена матча или снег пойдет. (Арман Мкртчян)

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