«Поехали!» «Зенит» отправился в Катар

«Зенит» отправился на тренировочный сбор в Катар. Фото перед вылетом опубликовал официальный Twitter клуба.

«Поехали!», — говорится в сообщении.

В составе первой команды полузащитник Леон Мусаев, который большую часть сезона провел в «Зените-2», а также форварды Александр Кокорин и Малком, которые до этого работали по индивидуальной программе.

Полный состав «Зенита» на сбор — здесь.