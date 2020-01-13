«Поехали!» «Зенит» отправился в Катар
10:26
«Зенит» отправился на тренировочный сбор в Катар. Фото перед вылетом опубликовал официальный Twitter клуба.
«Поехали!», — говорится в сообщении.
Поехали! #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/jjomFrpTQI— ФК «Зенит"? (@zenit_spb) January 13, 2020
В составе первой команды полузащитник Леон Мусаев, который большую часть сезона провел в «Зените-2», а также форварды Александр Кокорин и Малком, которые до этого работали по индивидуальной программе.
Полный состав «Зенита» на сбор — здесь.
Опрос
проголосовало: 27325Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...