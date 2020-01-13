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«Поехали!» «Зенит» отправился в Катар

10:26
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«Зенит» отправился на тренировочный сбор в Катар. Фото перед вылетом опубликовал официальный Twitter клуба.

«Поехали!», — говорится в сообщении.

В составе первой команды полузащитник Леон Мусаев, который большую часть сезона провел в «Зените-2», а также форварды Александр Кокорин и Малком, которые до этого работали по индивидуальной программе.

Полный состав «Зенита» на сбор — здесь.

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