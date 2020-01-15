РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Почему Горбатенко не поехал на сбор «Арсенала»? Отвечает врач команды

21:07

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о состоянии здоровья хавбека Игоря Горбатенко. 30-летний полузащитник не поехал на сбор в Турцию.

— Перед началом сбора Игорь заболел, пришлось принять решение не брать его в Турцию, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Резепова. — Он остался в России, там и проходит и лечение. Надеюсь, ко второму сбору вернется в состав.

В нынешнем сезоне Горбатенко принял участие в 22 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/aleksandr-rezepov-na-pozitive-i-tyazhelye-nagruzki-khorosho-zakhodyat/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир