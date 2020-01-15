Почему Горбатенко не поехал на сбор «Арсенала»? Отвечает врач команды
21:07
Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о состоянии здоровья хавбека Игоря Горбатенко. 30-летний полузащитник не поехал на сбор в Турцию.
— Перед началом сбора Игорь заболел, пришлось принять решение не брать его в Турцию, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Резепова. — Он остался в России, там и проходит и лечение. Надеюсь, ко второму сбору вернется в состав.
В нынешнем сезоне Горбатенко принял участие в 22 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
Дополнительная информация
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/aleksandr-rezepov-na-pozitive-i-tyazhelye-nagruzki-khorosho-zakhodyat/
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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