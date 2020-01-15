Почему Горбатенко не поехал на сбор «Арсенала»? Отвечает врач команды

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о состоянии здоровья хавбека Игоря Горбатенко. 30-летний полузащитник не поехал на сбор в Турцию.

— Перед началом сбора Игорь заболел, пришлось принять решение не брать его в Турцию, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Резепова. — Он остался в России, там и проходит и лечение. Надеюсь, ко второму сбору вернется в состав.

В нынешнем сезоне Горбатенко принял участие в 22 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.