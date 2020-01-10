Почему Березуцкие не вошли в штаб «Рубина»? Отвечает Слуцкий

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал отсутствие в штабе клуба братьев Алексея и Василия Березуцких. Бывшие защитники ЦСКА и сборной России помогали Слуцкому в «Витессе», но не пошли за ним в «Рубин», который специалист возглавил зимой.

— Почему Березуцкие не пошли к вам в штаб?

— К братьям вопрос.

— Вы предлагали?

— Да, мы разговаривали на эту тему. Мне не надо ретранслировать их мысли, лучше у них спросите.

— Вы остались в дружественных отношениях?

— Да, мы в шикарных отношениях. Мы близкие друзья, но у них иные планы по работе. Необязательно в футболе, но лучше спросить у них.

— Вы сожалеете?

— Сложный вопрос. Мы эффективно работали, продолжаем быть близкими друзьями. Но они хотят найти себя в послефутбольной жизни. Это всегда большой стресс. Они универсальные, у них много интересов, связанных и с жизнью, и с бизнесом, и с футболом. Как я понимаю, они еще сами не до конца решили, какой из дорог им идти. Это нормально, не все, как Сергей Игнашевич, сразу знают, чем после футбола будут заниматься.