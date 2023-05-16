Пименов считает Николича самым приемлемым кандидатом на пост главного тренера «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов считает Марко Николича самым приемлемым из иностранных кандидатов на пост главного тренера бело-голубых.

«Думаю, с ним уже были переговоры. Просто до конца не ударяли по рукам. Николич уже знаком с РПЛ. Знает, как готовить команду. Хороший выбор. Уже с «Локомотивом» он доказал, что может работать. Самый приемлемый вариант из иностранцев. Может ли сказаться то, что Николич давно не работал? Наоборот, соскучился по футболу. Конспекты у него есть, будет все воплощать в жизнь. Для «Динамо» сезон уже провален. Сейчас у Марко хорошее время, чтобы познакомиться с игроками. И футболисты узнают его требования.

Как команда будет выглядеть при Николиче? Вопрос не к нему, а к руководству. На сегодняшний день все говорят об омоложении состава. Но у нас есть и молодежный чемпионат. Болельщикам «Динамо» нужны только победы. Для этого должна быть прослойка игроков от 26 до 30 лет. Играть 19-20-летними клуб не готов. И это прогнозируемо. Если у «Динамо» снова будет ставка на 20-летних, ждать борьбы за чемпионство не приходится», — приводит «КП-Спорт» слова Пименова.

14 мая 2023 года «Динамо» объявило об отставке Славиши Йокановича. До конца сезона-2022/23 исполняющим обязанности главного тренера команды будет 32-летний Павел Алпатов.

Как ранее сообщал «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич.