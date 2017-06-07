Петр Макаренко: "Цена прав на сезон РФПЛ - около 1 миллиарда рублей"

Петр Макаренко, владелец "Телеспорта" - крупнейшей в стране компании по работе со спортивными медиаправами и официального партнера Российского футбольного союза (РФС), выразил мнение, что российские клубы не должны жаловаться на стоимость телевизионных прав. В прошлом сезоне Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) продала телевизионные права за 22 миллиона долларов.

- Я не знаю, почему клубы жалуются на то, что получают мало денег от лиги за телеправа. Так и производители айфонов могут жаловаться, производители огурцов, что мало покупают, - приводит ТАСС слова Макаренко. - Пусть клубы для начала повысят посещаемость своих матчей.

Потому что те деньги, что западные команды получают от телевидения, идентичны, с маленькой коррекцией, тем деньгам, что они получают от зрителей. И у нас то же самое. Давайте попробуем поднять цену на билеты в три раза, и что мы увидим? Зрителей не увидим вообще. Это экономическая база, и жаловаться совершенно не на что.

- Сколько телевидение должно платить за права на РФПЛ, считается очень просто. Как может телеканал монетизировать? Либо с помощью подписчиков, либо с помощью рекламы, - продолжил Макаренко. - В чемпионате России 240 матчей. Их все не покажешь на Первом канале в прайм-тайм, когда самая дорогая реклама - у нас один топовый матч в неделю. За один матч можно разместить 16 минут рекламы, итого - 30 матчей и 500 минут рекламы за сезон. Если ее средняя стоимость 2 миллиона, то вот и получается 1 миллиард рублей.