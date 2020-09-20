«Перчатка от «Спартака»? Смотрю только в таблицу». Джикия — о втором месте красно-белых в РПЛ
20:05
Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от выступления красно-белых в новом сезоне. Ранее гендиректор клуба Шамиль Газизов выразил намерение «бросить перчатку» действующему чемпиону «Зениту».
— Перчатка от «Спартака» в этом сезоне до Питера долетит?
— Мне такие вопросы больше не задавайте. Я смотрю только в таблицу. И все подсчеты будем делать после 30-го тура.
— Но в таблице вы сейчас лидируете вместе с «Зенитом».
— Ну и хорошо. Это же хорошо, нет?
— Макаров сказал, что по сегодняшней игре скорее «Рубин», а не «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.
— Он так сказал? Что «Рубин» поборется с «Зенитом»?
— Да.
— Ну, на табло пусть посмотрит. (Артем Калинин)