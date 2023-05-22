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Сегодня, 15:34

Павлюченко заявил, что чемпионат Турции слабее РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива», «Урала» и многих других клубов Роман Павлюченко заявил, что сейчас нет ни одного российского футболиста, который смог бы заиграть в Англии или Испании.

«При всем уважении к Захаряну — какой ему «Челси»? Это агентские вбросы. Не могу назвать ни одного российского футболиста, который может сейчас уехать в Англию или Испанию. А что касается Турции — при всем моем уважении, лучше играть в РПЛ, чем в Суперлиге. У них чемпионат слабее, чем у нас. Смысл ехать туда и играть в Турции?» — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел 35 матчей за «Динамо», забил пять мячей и отдал восемь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-luchshe-igrat-v-rpl-chem-v-turtsii-u-nih-slabee-chempionat-smy-sl-tuda-ehat/
Арсен Захарян
Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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В «Динамо» сообщили, что Майсторович с высокой долей вероятности перенесет операцию в Австрии

Орлов считает, что Аршавину не надо становиться генерильным директором «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Крылья Советов

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Максим Ненахов

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 18 1 3
Александр Соболев

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Спартак

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