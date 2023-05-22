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Сегодня, 15:41

Орлов считает, что Аршавину не надо становиться генерильным директором «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что легенде «Зенита» Андрею Аршавину не следует занимать пост генерального директора клуба, если он получит такое предложение.

«Ему не надо быть генеральным директором «Зенита». Он должен руководить спортивным отделом, чем он сейчас и занимается. Генеральный директор — это человек, который подписывает контракты, разговаривает с людьми. А Аршавин очень субъективен. Деньгами заниматься ему не надо», — приводит слова Орлова Sport24.

Аршавин является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА в составе «Зенита», а также бронзовым призером чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-22-orlov-o-tom-smozhetli-arshavin-stat-gendirektorom-zenita-on-subyektiven-dengami-yemu-zanimatsya-ne-nado
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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 26 1 4
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 18 1 3
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