Павел Мамаев: "Просто хочется, чтобы суд принял решение обоснованно"

В среду, 17 апреля, в Мосгорсуде проходит заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Полузащитник "Краснодара" отметил, что хочет обоснованного решения суда.

– Я коротенько. Как бы громко это не звучало, он говорят истинно. Сегодняшнее заседание уже восьмое. Чтобы мы ни делали, что бы мы ни говорили, такое ощущение, что приходит следователь, они распечатывают и даже не читают. Мы всю жизнь отдали спорту и помощь нуждающимся в этой помощи. Говорить о нас то, что мы будем продолжать преступную деятельность… У нас настолько все прозрачно, все четко, нет препятствий никому: ни следственным органам, ни прокуратуры. Хочется за этот период времени хочется увидеть… Правосудие это слишком громкое слово… Просто хочется, чтобы суд принял решение обоснованно. Не просто для галочки продлить, не просто говорить одни и те же фразы. У нас же не для галочки. Действительно есть основания! (Александр Рогулев)

Напомним, что 3 апреля на предварительных слушаниях дела Пресненский суд продлил срок ареста до 25 сентября.

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